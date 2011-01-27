Во Львове в больнице эвакуируют пациентов и врачей

Во Львове в городской клинической больнице скорой помощи проводится эвакуация.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, специалисты взрыво-технической службы проводят обследование помещений и территории больницы.

В целом в больнице находится более тысячи пациентов и около 500 человек персонала.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 15.00 в милицию поступило сообщение о заминировании этой больницы.