Во Львове в больнице эвакуируют пациентов и врачей
18:45, 27 января 2011Новости регионов
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Обследуют помещения
Во Львове в городской клинической больнице скорой помощи проводится эвакуация.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, специалисты взрыво-технической службы проводят обследование помещений и территории больницы.
В целом в больнице находится более тысячи пациентов и около 500 человек персонала.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 15.00 в милицию поступило сообщение о заминировании этой больницы.
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