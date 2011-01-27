Львовщина: 25 инвалидов войны получили автомобили

Сегодня председатель Львовской облгосадминистрации Михаил ЦИМБАЛЮК торжественно вручил 25 автомобилей “Славута” инвалидам Великой Отечественной войны.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

«На протяжении последних лет программа обеспечения соответствующих категорий населения средствами передвижения не выполнялась. Она была возобновлена 2010 года. Мы уже вручили 42 автомобиля. Сегодня вручаем еще 25. На очереди другие категории граждан с особыми потребностями. Сейчас на очереди в управлении социальной защиты на получение автомобилей стоят 5150 граждан. Мы должны как можно скорее предоставить всем машины. Досадно, когда очередь уменьшается потому, что эти люди уходят из жизни», – сказал во время церемонии вручения ключей М.ЦИМБАЛЮК.