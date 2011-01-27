Во Львове аноним сообщил о заминировании больницы скорой помощи

Сегодня около 15.00 к правоохранителям поступило сообщение о заминировании Львовской городской клинической больницы скорой помощи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, по словам начальника управления по чрезвычайным ситуациям горсовета Владимира РОЩИНА, « к нам поступила такая информация. В правоохранительные органы поступил звонок о том, что городская клиническая больница скорой помощи заминирована. Пока сказать, какой является ситуация, трудно».

Начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК отметил, что неизвестный мужчина позвонил по телефону на оперативный номер «102» и сообщил, что городская больница скорой помощи заминирована. При этом он мотивировал это собственными проблемами с врачами указанного медучреждения.

На место происшествия выехало руководство областного и городского управлений милиции, следственно-оперативная группа, сотрудники взрыво-технической службы, бригады управления по чрезвычайным ситуациям, которые выясняют ситуацию о заминировании больницы.

Проводятся мероприятия по установлению личности мужчины, который осуществил анонимный звонок.

Информация об эвакуации пациентов и персонала больницы на данное время не получена.