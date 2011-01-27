На Ивано-Франковщине не будут закрывать районные больницы

Председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК опроверг слухи о закрытии районных больниц.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковской ОГА, об этом М.ВЫШИВАНЮК сказал на открытии нового рентгенологического кабинета в Бурштинской городской больнице Галицкого района.

М.ВЫШИВАНЮК заверил медицинскую общественность в том, что, невзирая на слухи, ни одна районная больница на Прикарпатье не будет закрыта. «В планах областной власти на ближайшее будущее – достройка Галицкой районной больницы», - сказал руководитель области.

Также М.ВЫШИВАНЮК пообещал, что «в этом году все районы будут иметь современные рентгенаппараты, установки для гемодиализа».

«Необходимым оборудованием будет обеспечена и областная станция переливания крови, - сказал он. - Выведем на надлежащий уровень работу детской областной больницы, оснастим лаборатории. Кроме того, будем работать в направлении развития экстренной медицины».

По словам главы облгосадминистрации, для технического переоснащения здравоохранения Прикарпатья, «будут аккумулированы средства областного и местных бюджетов; есть договоренность и о помощи профильного министерства».

Новый рентгенаппарат, стоимость которого составляет 700 тыс. грн., в Бурштинской городской больнице ждут еще с 2004 года. В прошлом году он был приобретен за средства областного бюджета в рамках программы борьбы с туберкулезом. В соответствии с этой программой и по поручению председателя облгосадминистрации М.ВЫШИВАНЮКА в прошлом году в медицинские заведения края закуплено 6 аппаратов для рентгенологических исследований.