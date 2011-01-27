Волынь: главный врач СЭС задержан во время получения взятки

В Волынской области главного санитарного врача районной санэпидемстанции задержали во время получения взятки.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокурора области Наталия МУРАХЕВИЧ, по словам заместителя прокурора Волынской области Анатолия ХОМИЧА, прокуратурой Нововолынска возбуждено уголовное дело по ст. 368 ч. 2 Уголовного кодекса (получение взятки служебным лицом, которое занимает ответственное положение) в отношении главного санитарного врача Локачинской районной санэпидемстанции. Уже установлено, что взятки за справки он взял у двух местных предпринимателей и двух физических лиц.

Продолжается расследование, во время которого прокуратура будет выяснять, на протяжении какого времени чиновник брал взятки и каково их общее количество и сумма.