В Киеве «Митсубиси» влетела в людей, что стояли на остановке
11:55, 27 января 2011Новости регионов
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Ехала с безумной скоростью
В Киеве, на улице Радужная, 26 января автомобиль «Митсубиси» влетел в остановку общественного транспорта.
Об этом сообщает Магнолия-ТВ.
По словам свидетелей, «Митсубиси» понесло на скользкой дороге. Машина вылетела на обочину, зацепила припаркованную «Шкоду» и протаранила остановку, на которой свой вид транспорта ожидали супруги.
В результате аварии пострадал мужчина и его жена, которую забрали в больницу в крайне тяжелом состоянии.
Родственники пострадавших, которые прибыли на место аварии, едва не учинили самосуд над молодой женщиной - водителем «Митсубиси». Они уверены: виновата не скользкая дорога, а безумная скорость, с которой ехала девушка.
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