В Киеве «Митсубиси» влетела в людей, что стояли на остановке

В Киеве, на улице Радужная, 26 января автомобиль «Митсубиси» влетел в остановку общественного транспорта.

Об этом сообщает Магнолия-ТВ.

По словам свидетелей, «Митсубиси» понесло на скользкой дороге. Машина вылетела на обочину, зацепила припаркованную «Шкоду» и протаранила остановку, на которой свой вид транспорта ожидали супруги.

В результате аварии пострадал мужчина и его жена, которую забрали в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Родственники пострадавших, которые прибыли на место аварии, едва не учинили самосуд над молодой женщиной - водителем «Митсубиси». Они уверены: виновата не скользкая дорога, а безумная скорость, с которой ехала девушка.