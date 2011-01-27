В Крыму будут противодействовать влиянию сект

Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) заявляет о создании программы противодействия влиянию религиозных сект на мусульман и жителей региона в целом.

Целями программы являются «более эффективный отпор наплыву религиозных спекулянтов различных толков» и систематизация сведений о деструктивном влиянии и деятельности сект на полуострове, говорится в сообщении на официальном сайте ДУМК.

Духовное управление мусульман Крыма считает, что в Украине в целом и в Крымской автономии в частности не предприняты реальные шаги «в сторону прекращения деятельности сект», несмотря «на громкие заявления политиков», внимание прессы и общественности к вопросу «эксплуатации духовной сферы религиозными аферистами».

«Религиозные спекулянты, не встречая сопротивления со стороны государственных структур, а, зачастую и при попустительстве либо поддержке того или иного чиновника, ответственного, к примеру, за легализацию новоявленной общины, в некоторых случаях выходят не только на уровень легализованной общины, но и на уровень официально зарегистрированных печатных изданий и даже духовных управлений», - подчеркивает ДУМК.

Духовное управление мусульман Крыма заявляет, что за подобными общинами, изданиями, Интернет-сайтами стоят «общепризнанные экстремистские организации».

«Представители основных религиозных спекулянтов известны, однако деятельность их по вербовке, материальной помощи своим членам изучена не в полном объеме. Для более эффективного противодействия втягиванию молодежи в секты ДУМК необходимо проанализировать методы, источники финансирования, собрать сведения об отдельных иностранных гражданах - зарубежных эмиссарах, которые и руководят всем этим», - отмечает Духовное управление мусульман Крыма.

На основе полученных сведений будет разработан механизм противодействия деятельности сект, эксплуатирующих ислам.

ДУМК считает разобщение на религиозной почве одной из основных угроз для будущего крымских татар и полагает, что «деструктивная деятельность сект» не ограничивается только крымскими татарами. «Немусульманское население Крыма тоже вовлечено в нечестные политические игры с исламским подтекстом. С одной стороны, такие же, как и секты, спекулянты от некоторых пророссийских сил нагнетают страх и ненависть ко всему исламскому, с другой - нетерпимость и невежество, культивируемые в сердцах молодых людей-сектантов, выплескиваются в уже и без того напряженное состояние крымского социума», - отмечается в сообщении.

Духовное управление мусульман Крыма просит крымчан предоставлять информацию о деструктивной деятельности сект, с которой они сталкивались лично. «Формат использования полученной информации будет оговорен в каждом конкретном случае и только по письменному разрешению обратившегося», - отмечает ДУМК.