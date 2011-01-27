В Херсонской области горел склад, где хранятся гербициды

В Херсонской области горел склад с гербицидами.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, 26 января около 14.40 в селе Чернобаевка Белозерского районе на железнодорожной станции возник пожар на складе. Горели обшивка и утеплитель стен.

Пожар был ликвидирован в 21.0. Огнем уничтожено около 100 кв. м стены. На складе хранилась пластиковая тара с гербицидами. Химикаты были спасены.

Предварительная причина пожара - короткое электрозамыкание. Пострадавших нет.