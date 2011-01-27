В Херсонской области горел склад, где хранятся гербициды
10:37, 27 января 2011Новости регионов
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Пострадавших нет
В Херсонской области горел склад с гербицидами.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, 26 января около 14.40 в селе Чернобаевка Белозерского районе на железнодорожной станции возник пожар на складе. Горели обшивка и утеплитель стен.
Пожар был ликвидирован в 21.0. Огнем уничтожено около 100 кв. м стены. На складе хранилась пластиковая тара с гербицидами. Химикаты были спасены.
Предварительная причина пожара - короткое электрозамыкание. Пострадавших нет.
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