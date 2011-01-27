Нетрезвый пограничник сбил на автомобиле трех девушек

В Сумской области пограничник, который нетрезвым сбил на автомобиле трех несовершеннолетних девушек, осужден к 7 годам лишения свободы.

Как сообщила УНИАН работник пресс-службы прокуратуры Сумской области Марина ФИЛЬЧЕНКО, в августе прошлого года следственным управлением ГУ МВД Украины в Сумской области было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Государственной пограничной службы по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего и причинение тяжелых телесных повреждений, что квалифицируется частью 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Дело для производства досудебного следствия было направлено в Глуховскую межрайонную прокуратуру.

Следствием установлено, что злоумышленник в свободное от работы время употреблял спиртные напитки. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сел за руль собственного автомобиля. В нарушение правила дорожного движения, двигаясь в пределах населенного пункта со скоростью 60 километров в час, он не справился с управлением, выехал справа на тротуар и совершил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия одна из потерпевших умерла на месте, другие участники ДТП получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Дело было расследовано и с обвинительным заключением направлено на рассмотрение Ямпольского районного суда, приговором которого экс-пограничник осужден к 7 годам лишения свободы с лишением права в дальнейшем управлять транспортными средствами.