На Донетчине сгорел двухэтажный дом: жертв и пострадавших нет

В Донецкой области сгорел двухэтажный дом: жертв и пострадавших нет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, в 17.20 26 января в пгт Тельманово в двухэтажном шестиквартирном жилом доме (стены и перекрытия деревянные) в квартире на первом этаже возник пожар. Огнем уничтожены и повреждены квартиры первого и второго этажа.

Подразделами Государственной пожарной охраны в составе шести отделений пожар ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Жители дома в количестве 15 человек временно находятся у родственников.

Сегодня местная власть будет решать вопрос относительно предоставления жилья жителям дома.

Причина пожара – нарушение правил эксплуатации электробытовых приборов.