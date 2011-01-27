На Донетчине сгорел двухэтажный дом: жертв и пострадавших нет
10:12, 27 января 2011Новости регионов
1
15 людей - без крова
В Донецкой области сгорел двухэтажный дом: жертв и пострадавших нет.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, в 17.20 26 января в пгт Тельманово в двухэтажном шестиквартирном жилом доме (стены и перекрытия деревянные) в квартире на первом этаже возник пожар. Огнем уничтожены и повреждены квартиры первого и второго этажа.
Подразделами Государственной пожарной охраны в составе шести отделений пожар ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет. Жители дома в количестве 15 человек временно находятся у родственников.
Сегодня местная власть будет решать вопрос относительно предоставления жилья жителям дома.
Причина пожара – нарушение правил эксплуатации электробытовых приборов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter