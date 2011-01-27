В Кировоградской области двое мужчин ограбили аптеку

В Александрии Кировоградской области сотрудники милиции задержали двух местных жителей, 25 и 24 лет, которые в масках из женских чулок ограбили аптеку.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в области.

Мужчины, которые ранее уже были судимы за кражи, надели на головы чулки, выбрали момент, когда в аптеке не было покупателей, и ворвались внутрь. Провизора и уборщицу они вынудили лечь на пол. Один из грабителей забрал из кассы 1,4 тыс. грн., и злоумышленники скрылись.

Работница аптеки, придя в себя, сообщила об ограблении милицию. Подозреваемых задержали уже на следующее утро.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 Уголовного Кодекса Украины (грабеж), санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.