Черниговщина: школьник торговал марихуаной
08:25, 27 января 2011Новости регионов
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Правоохранители задержали
В Черниговской области стражи порядка задержали школьника, который торговал марихуаной.
Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД в области, парень учился в местной школе пгт Березное Менского района.
По фактам хранения и продажи наркотиков возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
Школьник находится в изоляторе временного содержания. Расследование дела продолжается.
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