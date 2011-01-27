Черниговщина: школьник торговал марихуаной

Правоохранители задержали

В Черниговской области стражи порядка задержали школьника, который торговал марихуаной. Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД в области, парень учился в местной школе пгт Березное Менского района. По фактам хранения и продажи наркотиков возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Школьник находится в изоляторе временного содержания. Расследование дела продолжается.

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