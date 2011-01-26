Херсонщина: 46-летняя женщина отморозила конечности

В Херсонской области 46-летняя женщина отморозила конечности.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, 25 января около 12.30 в Верхнерогачицкой районной больницы доставили 46-летнюю жительницу райцентра пгт. Верхний Рогачик с диагнозом «обморожение пальцев нижних и верхних конечностей 2-3 степени». Выясняются обстоятельства обморожения.

По данным ГУ МЧС в регионе с начала года от мороза уже пострадали 3 человека. В 2010 году от переохлаждения пострадали 84 человека, из которых 3 погибли.