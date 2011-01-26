В Крыму в прошлом году число преступлений выросло вполовину

Органами внутренних дел и прокуратуры Автономной Республики Крым за 2010 год зарегистрировано 33,3 тыс. преступлений, что на 46% больше, чем за 2009 г.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК.

Кроме того, зарегистрировано 198 преступлений, выявленных налоговой милицией (167 – за 2009 г.).

Из общего количества криминальных проявлений 39% составляют тяжкие и особо тяжкие.

В общем количестве криминальных проявлений преобладают преступления корыстной направленности. Кражи, грабежи, разбойные нападения, вымогательства и мошенничества в отношении всех форм собственности - 72% общего количества преступлений. В 2010 году в сравнении с 2009 г. количество краж увеличилось в 2 раза.

Число потерпевших от преступных действий в 2010 г. увеличилось в 1,6 раза по сравнению с 2009 г. и составило 25 тыс. человек. Из числа потерпевших 40% – женщины, 3% – несовершеннолетние.

К уголовной ответственности привлечено 95% лиц, совершивших преступления.