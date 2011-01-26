Днепропетровщина: в ДТП погибла женщина и 7-летняя девочка

В Днепропетровской области при столкновении иномарок погибла 40-летняя женщина и 7-летняя девочка.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ в Днепропетровской области, ДТП произошло 25 января на 34 км автодороги "Борисполь - Днепропетровск - Запорожье".

Водитель автомобиля "Мазда", двигаясь по трассе из Днепропетровска в направлении Никополя, не выбрал безопасную скорость движения на скользком участке дороги. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Ленд Крузер". Погибшие находились в салоне "Мазды".