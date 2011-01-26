В Севастополе погибла 36-летняя женщина, выбросившись из окна собственной квартиры на 5-м этаже.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе. По информации милиции, в Гагаринский районный отдел городского УМВД поступило сообщение о том, что возле одного из домов на проспекте Октябрьской революции обнаружен труп 36-летней женщины. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство райотдела. «Было установлено, что женщина покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна своей квартиры, расположенной на 5 этаже пятиэтажного дома. По данному факту проводится проверка», - сообщили в УМВД.