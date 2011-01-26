В Крыму продлено штормовое предупреждение

В Крыму штормовое предупреждение продлено до 28 января.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, 26 января в южных и восточных районах Крыма ожидается сильный снег. Кроме того, до 28 января на полуострове сохранится гололедица.

По дорогам и горным перевалам Крыма проезд обеспечен, дежурят 37 человек и 24 единицы спецтехники.

Как сообщал УНИАН, штормовое предупреждение в связи с осложнением погодных условий объявлено в Крыму 23 января.