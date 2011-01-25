В Тернополе четыре ученика заболели желтухой

В Тернополе в ООШ № 16 четыре ученика из второго и третьего классов заболели желтухой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила во время сегодняшнего заседания чрезвычайной противоэпидемической комиссии (ЧПК) при городском совете начальник городского управления здравоохранения Ольга ЯРМОЛЕНКО. Она заверила, что ситуация в школе контролируемая. «Но поскольку среди родителей началась паника, завтра при участии членов ЧПК с ними будет проведено собрание. Мы объясним, что гепатит А – это банальная кишечная инфекция, нужно просто чаще мыть руки», – сказала О.ЯРМОЛЕНКО.

Она добавила, что ученики, контактировавшие с заболевшими, питаются в отдельной части столовой, им выдают отдельную посуду.

«Во время собрания мы также предложим провести вакцинацию за средства городского совета. Вакцины закупим столько, сколько родителей согласятся на вакцинацию своих детей», – сказала О.ЯРМОЛЕНКО.

По данным заведующей эпидотделом городской санстанции Богданы КОЗЯР, в настоящее время детей в школе ежедневно обследуют врач и медсестра. Такие обследования продлятся вплоть до окончания инкубационного периода возбудителя болезни – 35 дней со времени последнего зафиксированного факта заболевания.

Первый ребенок, рассказала Б.КОЗЯР, заболел 22 декабря, заразившись от родственника в селе. Затем 13 января заболел одноклассник ребенка, еще двое учеников заболели 19 и 24 января. Трое детей в настоящее время госпитализированы, один попал в больницу в состоянии средней тяжести, однако с позитивной динамикой выздоровления. Первый пострадавший уже выписан из больницы, он вернулся к учебе.

«Эта инфекция не передается воздушно-капельным путем, поэтому потребности закрывать классы на карантин нет. В школе строго контролируется соблюдение обычных правил гигиены, в частности, чтобы дети мыли руки и прочее», – сказала Б.КОЗЯР.

Согласно ее прогнозу, госпитализированных детей выпишут из больницы в течение 3 недель.

Члены ЧПК также рассчитывают, что завтрашнее собрание уменьшит панические настроения у родителей, поскольку отдельные из них после появления информации о росте заболеваемости желтухой перестали пускать детей в школу.