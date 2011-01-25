В Севастополе в этом году 10 жителей отметят 100-летие

В Севастополе на сегодня насчитывается 6 жителей города, перешагнувших вековой рубеж, однако в 2011 году «еще 10 севастопольцев отметят свой 100-летний юбилей».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам на брифинге заместитель председателя городской госадминистрации Ирина ЦОКУР.

По ее словам, «раньше мы им в соответствии с региональной программой «Содействие» оказывали материальную помощь в размере 500 грн., но учитывая и заслуги, и все-таки человек прожил столько много лет, сейчас эта сумма в программе «Содействие» увеличивается до 1 тыс. грн. (принятие региональной программы «Содействие» на 2011 год планируется 31 января на сессии горсовета - УНИАН).

И.ЦОКУР также сообщила, что в Севастополе на сегодня молодежи в возрасте от 18 до 35 лет насчитывает 84 тыс. человек, ровно столько же, как и пенсионеров по возрасту, которых также 84 тыс. человек. Всего в городе проживает 381 тыс. человек.