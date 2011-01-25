В Херсонской области мать убила своего новорожденного

В с. Новороссийское Скадовского района Херсонской области 22-летняя мать убила своего новорожденного сына.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Херсонской области.

Согласно сообщению, о происшествии стало известно 17 января, когда 22-летняя женщина была доставлена в Скадовскую районную больницу. Медики зафиксировали, что женщина недавно рожала, а она сама отрицала этот факт. Врачи сообщили в райотдел милиции.

В результате проверки выяснилось, что женщина родила 11 января. Определить отца ребенка она не может, поскольку встречалась с несколькими мужчинами.

Тело новорожденного мальчика милиционеры нашли в общественном туалете. У ребенка - признаки механической асфиксии (удушения).

Женщина объяснила свой поступок тем, что рожать не хотела.

По данному факту возбуждено дело по ч. 117 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка, карается ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет).