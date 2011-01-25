Херсонщина: в результате ДТП 1 человек погиб, 2 - в реанимации

В Херсонской области в результате ДТП 1 человек погиб и еще 2 - находятся в реанимации

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, 24 января в 12:20 на 50-м километре админтрассы Херсон - Новая Каховка - Геническ рядом с селом Бургунка произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2106 и «Рено Логан».

В результате ДТП 66-летняя женщина погибла на месте происшествия, еще два пассажира – 1959 и 1931 года рождения доставлены в местную больницу в тяжелом состоянии.

Продолжается следствие относительно всех обстоятельств ДТП.