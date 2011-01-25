Киев: инсулины в аптеках есть в полном объеме

Сегодня до конца рабочего дня все виды инсулинов должны быть поставлены в аптеки Киева в полном объеме, что обеспечит непрерывное получение жителями столицы данных медпрепаратов по льготным рецептам эндокринологов.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении здравоохранения Киевской городской государственной администрации со ссылкой на начальника управления по организации развития медицинской помощи ГУЗ КГГА Аллу АРЕШКОВИЧ.

«На сегодняшний день больные сахарным диабетом имеют возможность получить инсулины в полном объеме. В аптечной сети г. Киева есть все необходимые медицинские препараты», - заявила А.АРЕШКОВИЧ.

Как объяснили в управлении, сейчас продолжается снабжение инсулина больным сахарным диабетом через аптечную сеть. Чтобы ускорить поступление инсулинов к больным сахарным диабетом в ноябре и декабре 2010 г., когда были осуществлены дополнительные закупки медпрепарата и потрачено время на эту официальную процедуру, инсулины были поставлены непосредственно в поликлинические учреждения, которые и обеспечивали больных по их местожительству.

Кроме того, в ГУ здравоохранения проинформировали, что, в соответствии с требованиями закона Украины «Об осуществлении закупок», проведение открытых торгов по закупке препаратов инсулина и его аналогов на текущий год планируется завершить в начале марта. В то же время, отпуск препаратов в январе-феврале этого года по а льготным рецептами эндокринологов амбулаторно-поликлинических учреждений будет осуществляться из аптечной сети коммунального предприятия «Фармация».

В этом году Межотраслевой комплексной программой «Здоровье киевлян» на закупку инсулинов предусмотрено свыше 33 млн. грн., что значительно больше, чем в прошлом году (около 25 млн. грн.). «Это позволит обеспечить инсулинами киевлян более стабильно», - отметила А.АРЕШКОВИЧ.

Обо всех случаях нарушения обеспечения больных сахарным диабетом инсулинами Главное управление здравоохранения КГГА просит информировать по номеру “горячей” линии: 278-41-91.