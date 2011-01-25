В Крыму милиционер насмерть сбил пешехода

24 января около 19.00 на 672 км автодороги Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта в районе населенного пункта Доброе-2 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в АР Крым, автомобиль «Пежо-206» под управлением 28-летнего водителя, который является сотрудником милиции, двигался в направлении Ялты. На неосвещенном участке трассы слева направо по ходу движения дорогу перед транспортом неожиданно стал перебегать мужчина, одетый в темное. По данным милиции, водитель автомобиля попытался предотвратить столкновение, но в связи с недостаточностью расстояния, ему это не удалось. Произошел наезд на пешехода, в результате которого человек получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и умер на месте происшествия. Погибший - житель с. Доброе Симферопольского района, 1959 г.р.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники прокуратуры и милиции.

По данному факту прокуратурой Симферопольского района проводится проверка.