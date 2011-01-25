Запорожье: мужчина спас детей, которые провалились под лед

В поселке Пологи Запорожской области мужчина спас двух детей, которые провалились под лед.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного правления МЧС в Запорожской области, спасти утопающих удалось случайному прохожему, однако в результате происшествия семилетняя девочка оказалась в реанимации.

"23 января днем четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет катались на льду огромной ямы трехметровой глубины, на дне которой били родники. Ледовый настил родниковой вымоины не выдержал нагрузки, в результате все дети оказались в воде. Самостоятельно удалось спастись лишь 11-летнему мальчику. Он сумел помочь выбраться одному ребенку. Остальных двух детей вытащил из воды местный житель, прибежавший на их крики о помощи. Одну девочку удалось подхватить, когда ту уже почти затянуло под лед. Еще за одной - 2003 года рождения - мужчине пришлось нырять на дно родниковой вымоины. Он достал ребенка из воды уже без признаков жизни", - сообщили в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС в Запорожской области, вернуть девочку к жизни удалось с помощью массажа сердца, который ребенку делал вытащивший ее со дна мужчина и матери одного из спасенных ребят, которая делала девочке искусственное дыхание.

На сегодняшний день ребенок в реанимационном отделении Пологовской районной больницы. "Ее состояние медики оценивают как удовлетворительное", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС в Запорожской области.