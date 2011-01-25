Во Львове мусоровоз смертельно травмировал 12-летнего мальчика
08:27, 25 января 2011Новости регионов
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Детали ДТП выясняет следствие
Вчера во Львове мусоровоз смертельно травмировал 12-летнего ученика львовской школы №90.
Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы управления ГАИ в Львовской области Светлана ДОБРОВОЛЬСКАЯ, трагедия произошла в 14.10 на ул. Антоненко-Давыдовича.
Мальчик шел по краю тротуара, проезжавший мимо мусоровоз зацепил его, и ребенок упал под колеса машины. По словам водителя, он не увидел мальчика.
Ребенок был госпитализирован в больницу, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и школьник умер.
Детали ДТП выясняет следствие.
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