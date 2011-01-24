Из киевского тубдиспансера сбежали пятеро арестантов

В ночь на воскресенье, 23 января, из киевской клинической противотуберкулезной больницы №2, которая находится в поселке Гостомель, сбежали 5 арестантов, двое из которых уже задержаны.

Об этом сообщили УНИАН в Оболонском райуправлении киевской милиции.

По их данным, все пятеро находились в одной палате под охраной сотрудников конвойного полка ГУ МВД Украины в Киеве.

Беглецы (все ранее судимые) были арестованы судом за разные преступления, в частности, кражи, грабеж, незаконное хранение наркотических веществ.

По факту побега возбуждено уголовное дело. Кроме того, назначено служебное расследование относительно работников милиции.

Как отметили в райуправлении, из-за состояния здоровья арестованные не могли находиться до суда в следственном изоляторе, и были переведены для удержания под стражей в соответствующее медицинское заведение.