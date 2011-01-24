В Киеве заболеваемость гриппом вдвое ниже эпидпорога

За минувшую неделю - с 17 января по 23 января - по сравнению с предыдущей неделей (10-16 января), заболеваемость в столице гриппом и ОРЗ уменьшилась на 14,2%.

Всего за минувшую неделю зарегистрировано 19 тыс. 368 больных гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями (из них – 8 тыс. 780 взрослых и 10 тыс. 588 детей), что ниже эпидемического порога в 2,2 раза, сообщили УНИАН в Главном управлении здравоохранения Киевской городской государственной администрации.

Главное управление здравоохранения КГГА держит под контролем ситуацию с обеспечением населения доступными и качественными препаратами, в том числе теми, которые применяются при лечении гриппа и ОРВИ. Проводится мониторинг цен медицинских препаратов в коммунальных аптечных заведениях г. Киева.

В управлении напоминают, что при первых признаках заболевания необходимо оставаться дома и обращаться к врачу.