Во Львове 21 человек отравился угарным газом

Во Львове с начала нынешнего года от отравления угарным газом пострадал 21 человек.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

«С 1 до 21 января этого года во Львове зафиксировано 8 случаев отравления угарным газом людей в помещениях, пострадал 21 человек, в том числе 9 детей в возрасте от нескольких месяцев до 6 лет”, - рассказал УНИАН главный специалист отдела планирования и действий в чрезвычайных ситуациях Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовского городского совета Владимир МОРОЗЕНКО.

При этом он отметил, что за аналогичный период прошлого года было 5 случаев отравления угарным газом, пострадали 11 человек, из них 5 детей.

«Угарный газ (окись углерода) – это бесцветный газ без запаха, то есть почувствовать по запаху, что он наполняет помещение, невозможно. Печальная статистика свидетельствует о том, что большое количество смертельных случаев происходит в квартирах, где установлены так называемые «евроокна» и отсутствует или самовольно перестроена вентиляционная система или система дымоудаления», - отметил в свою очередь начальник отдела защиты населения и территории Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовского городского совета Евгений БАСАН.