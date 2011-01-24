В Киеве на питание детей в школах осталось 50% средств

На продукты питания детей в школах Киева остаются только 50% выделенных бюджетом города средств.

Об этом заявил председатель Временной контрольной комиссии Киевсовета относительно проверки использования помещений и качества питания учеников в учебных заведениях Киева, депутат фракции БЮТ в горсовете Виктор НАУМКО, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции.

В.НАУМКО утверждает, что половина денег из тех, которые выделяются на питание, тратится на накладные расходы.

«Согласно распоряжению КГГА двухгодичной давности, только 50% бюджетных средств, выделенных на питание детей в учебных заведениях, идут на закупку именно продуктов. Остальные 50% - это накладные расходы (транспортировка, зарплаты поставщикам и т. п.). Ранее эти расходы составляли только 20%, в последние же годы они поднимались даже до 60-80%», - заявил председатель контрольной комиссии.

Сейчас он запросил у руководителей районных в Киеве государственных администраций информацию относительно перечня организаций и предприятий, которые на сегодняшний день предоставляют услуги питания в учебных заведениях района (по каждому заведению отдельно); норм и стоимости закупочных цен на все виды товаров для питания детей и стоимость услуги ежедневного горячего питания.

В.НАУМКО сообщил, что во время заседания комиссия пришла к выводу о необходимости существенного уменьшения норматива накладных расходов во время закупки продуктов питания для детей.

«Кроме упомянутых 50% средств, которые не доходят к детским обедам, существует и проблема завышения цен на продукты. Например, мясо одного и того же качества в одних районах закупается по 25-27 грн., а в других по 60 грн. При том, что расходы на питание одного ребенка во всех районах должны быть одинаковыми. Это значит, что в тех районах, где тендерные комитеты работают по непонятным принципам, дети питаются некачественной едой и получают недостаточное количество калорий», - заметил В.НАУМКО.

Соответствующие проблемы обсуждалась на первом заседании Временной контрольной комиссии Киевсовета относительно проверки использования помещений и качестве питания учеников в учебных заведениях Киева, которое проходило при участии руководства Главного управления образования и науки Киева.