На Донеччине превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

В Донецкой области в 30 административных территориях превышен эпидемический порог заболеваемости населения гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной санэпидемстанции со ссылкой на Главного государственного санитарного врача Донецкой области Виктора ДЕНИСЕНКО.

Согласно сообщению, превышение эпидпорога от 3,5 до 104,1% отмечается на 30 административных территориях, которые составляют 68% территории области.

За минувшую неделю на территории области зарегистрировано 33,6 тыс. случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, что на 23,7% выше уровня предыдущей недели.

Общий показатель недельной заболеваемости составил 76,1 случая на 10 тыс. населения, что превышает эпидемический порог на 43%, в т.ч. на 16 административных территориях - более чем на 50%.

В облСЭС акцентировали, что, по сравнению со второй неделей года, на 40,7% увеличилась активность эпидемического процесса среди детей. При этом наибольший уровень заболеваемости регистрируется среди школьников. Заболеваемость школьников 7-14 лет за неделю выросла на 75,5% и остается выше эпидпорога для данной возрастной группы в 4,2 раза.

В связи с высоким уровнем заболеваемости временно закрыты 24 школы и 135 отдельных классов в 46 школах, а также две группы в двух детских дошкольных заведениях.

Всего в Донецкой области за неделю с диагнозами грипп, ОРВИ и их осложнений госпитализировано 1216 больных, из них 766 детей. Летальных случаев не зарегистрировано.

В облСЭС подчеркнули, что в связи с превышением уровня эпидпорога на территории области усилены противоэпидемические, санитарно-гигиенические и дезинфекционные мероприятия в детских, учебных и оздоровительных учреждениях, а также учреждениях социального обслуживания, больницах и других объектах эпидриска.