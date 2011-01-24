Волыни угрожают эпидемиологические осложнения

Председатель Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Сергей РЫЖЕНКО констатировал, что на Волыни принимаются все необходимые профилактические меры с целью предотвращения эпидемиологических осложнений в подтопленных грунтовыми водами районах.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Волынской облгосадминистрации, об этом С.РЫЖУК сказал во время совещания относительно профилактики эпидемиологических осложнений в районах возможного подтопления в период пропуска ледоплава. В совещании, которое состоялось 23 января в Луцке, приняли участие заместитель председателя ОГА Виталий КАРПЮК, главный врач областной санитарно-эпидемиологической станции Наталия ЯНКО и начальник управления здравоохранения ОГА Игорь ВАЩЕНЮК.

С.РЫЖЕНКО также посетил областную инфекционную больницу. Он отметил, что в Волынской области предприняты все необходимые профилактические меры, скоординирована работа всех служб оперативного реагирования, не допущено повышение уровня заболеваемости острыми кишечными инфекциями и вирусным гепатитом А, как в целом по области, так и в районах с риском подтопления. В целом, председатель Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины дал положительную оценку работе областной государственной администрации и областной санитарно-эпидемиологической службе.

Как отмечается в сообщении, в области привлечены все материальные и человеческие ресурсы для предупреждения возникновения эпидемических осложнений, созданы группы оперативного реагирования; санэпидслужба работает в оперативном режиме, налажена организационная работа с органами местного самоуправления, а среди населения проводится санитарно-образовательная и профилактическая работа.

По оперативным данным управления МЧС в Волынской области, подтопление грунтовыми водами наблюдается в четырех районах области: Камень-Каширском, Маневицком, Ратновском, Любешевском. По состоянию на 23 января объекты жизнеобеспечения населенных пунктов в вышеназванных районах не подтоплены.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 января в четырех районах Волынской области из-за повышения уровня воды в реках были подтоплены 16 хозяйственных зданий, 886 приусадебных участков и 29,7 тыс. га территории, в том числе 14,7 тыс. га сельскохозяйственных угодий.