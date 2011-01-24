Кто отравил макаронами 70 школьников из Евпатории

Прокуратура Крыма закончила следствие по уголовному делу о пищевом отравлении более 70-ти учеников младших классов евпаторийской школы в 2010 году и направила его материалы в суд.

«Обвинение предъявлено частному предпринимателю, допустившему нарушение санитарных правил и норм, вследствие чего на больничной койке с диагнозом "бактериальная кишечная инфекция" оказался 71 школьник», - говорится в переданном УНИАН пресс-релизе надзорного ведомства.

Уголовное дело будет рассматривать Евпаторийский городской суд.

Санкция статьи Уголовного кодекса "нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний", предусматривает штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест до шести месяцев, или ограничение свободы, сроком до трех лет.

Как сообщал УНИАН, дети, посещавшие школу № 12 Евпатории, были госпитализированы в больницу в первой половине сентября прошлого года. Все они ели макароны с мясом.