В Киеве в одном из гаражей хранили 200 кг наркотиков
11:55, 24 января 2011Новости регионов
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Владельца ищут
В Шевченковском районе Киева в одном из боксов гаражного кооператива «Юность» правоохранительные органы обнаружили и изъяли около 200 кг запрещенных смесей для курения, а также приборы для их фасовки, мерные емкости, респираторы и 30 тысяч фасовочных пакетиков.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУМВД Украины в городе Киеве, выяснилось, что гаражный бокс его 50-летний хозяин сдает в аренду малознакомому гражданину.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления личности и местонахождения владельца незаконного товара.
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