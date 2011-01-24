В Киеве в одном из гаражей хранили 200 кг наркотиков

В Шевченковском районе Киева в одном из боксов гаражного кооператива «Юность» правоохранительные органы обнаружили и изъяли около 200 кг запрещенных смесей для курения, а также приборы для их фасовки, мерные емкости, респираторы и 30 тысяч фасовочных пакетиков.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУМВД Украины в городе Киеве, выяснилось, что гаражный бокс его 50-летний хозяин сдает в аренду малознакомому гражданину.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления личности и местонахождения владельца незаконного товара.