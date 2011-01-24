Волынь: преступлений, совершенных подростками - все больше

На Волыни в прошлом году количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, увеличилось на 20,3%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.

В частности, на 50% больше подростками совершено краж, при этом каждый четвертый из правонарушителей не учился.

Также, как отмечается в сообщении, на протяжении года прокуратурой была внедрена практика проведения ежемесячных рейдов для выявления и пресечения нарушений закона относительно ограничений продажи и потребления алкогольных напитков, пива несовершеннолетним.

Во время таких рейдов выявлено больше 60 случаев продажи алкогольных напитков несовершеннолетним, по результатам которых применено финансовых санкций на сумму свыше 312 тыс. грн., аннулировано 16 соответствующих лицензий, виновные привлечены к предусмотренной законом ответственности.

Как сообщил старший помощник прокурора области Алексей ГОМОНЮК, в 2010 году по материалам наблюдательных проверок по вопросам защиты прав и свобод несовершеннолетних органами прокуратуры области возбуждены 20 уголовных дел, с применением мер рассмотрены 291 предписание и представление, на незаконные решения и действия вынесены 119 протестов, к дисциплинарной ответственности привлечены 327 должностных лиц, в интересах несовершеннолетних возмещены 392 тыс. грн.