Тернопольщина: создадут отделение рентгено-васкулярной хирургии

В Тернопольской области создадут отделение рентген-васкулярной хирургии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, соответствующее поручение подписал председатель ОГА Валентин ХОПТЯН.

Главному управлению здравоохранения ОГА поручено в рамках областной программы предотвращения и лечения сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний на 2009-2012 годы обеспечить создание в течение 2011-2012 годов отделения рентген-васкулярной хирургии с интервенционными методами диагностики и лечения на базе Тернопольской университетской больницы.

По словам начальника Управления здравоохранения ОГА Михаила БУРТНЯКА, «благодаря созданию такого отделения мы получим возможность осуществлять оперативное вмешательство с помощью новых медицинских технологий, чтобы лечить и исследовать сосуды».

По данным М.БУРТНЯКА, 53% населения области страдают болезнями системы кровообращения. Первое место среди неврологических заболеваний занимает цереброваскулярная патология. Треть больных цереброваскулярными заболеваниями – люди трудоспособного возраста, у 62% больных патология обусловлена артериальной гипертензией.

Ежегодно от сердечно-сосудистых болезней в области умирает более 11 тысяч человек.