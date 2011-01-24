ДТП в Донецке: погибли 2 девушки, 5 - в тяжелом состоянии

В Донецке в результате столкновения ВАЗ-21140 с внедорожником Toyota погибли две девушки, еще пять пассажирок автомобиля травмированы. Об этом со ссылкой на donbass.ua пишет Коммерсант-Украина.

Автомобиль ВАЗ-21140 Priora не среагировал на красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado.

Во внедорожнике находились одни девушки чуть старше 20 лет. В результате аварии на месте происшествия скончались две пассажирки, еще пятеро в тяжелом состоянии доставлены в травматологическую больницу города.

Легкие травмы получили водитель и пассажир Priora.