ДТП в Донецке: погибли 2 девушки, 5 - в тяжелом состоянии
09:37, 24 января 2011Новости регионов
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Чуть старше 20 лет
В Донецке в результате столкновения ВАЗ-21140 с внедорожником Toyota погибли две девушки, еще пять пассажирок автомобиля травмированы. Об этом со ссылкой на donbass.ua пишет Коммерсант-Украина.
Автомобиль ВАЗ-21140 Priora не среагировал на красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado.
Во внедорожнике находились одни девушки чуть старше 20 лет. В результате аварии на месте происшествия скончались две пассажирки, еще пятеро в тяжелом состоянии доставлены в травматологическую больницу города.
Легкие травмы получили водитель и пассажир Priora.
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