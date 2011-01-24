Взрыв газа в Киеве: 5 человек попали в больницу

Сегодня ночью в Деснянском районе Киева в квартире на втором этаже четырехэтажного жилого дома по улице Рогозовской, 1, произошел взрыв газа с дальнейшим возгоранием, вследствие которого пять человек с ожогами и травмами разных степеней тяжести госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, пожар был ликвидирован через час двумя отделениями Государственной пожарной охраны. Во время тушения пожара с третьего и четвертого этажей эвакуированы 5 человек.

Взрывной волной частично разрушены и повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки в семи квартирах, по предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены.

Жители поврежденных квартир временно размещены в клубе Дарницкого вагоноремонтного завода.

Сегодня планируется заседание комиссии ТЭБ и ЧС Деснянского района относительно возможности дальнейшей эксплуатации дома и ремонта поврежденных квартир. Причина взрыва устанавливается.

На месте произошедшего работала оперативная группа Главного управления МЧС в г. Киеве.