Черниговщина: от менингита умер солдат-срочник

В Черниговской области в воинской части "Десна" от менингита умер солдат-срочник из Харьковской области. Об этом сообщают черниговские интернет-издания.

По их данным, с момента, когда Станислав Дячук обратился в медсанчасть, до смерти прошли около суток. Спасти парня не смогли даже столичные специалисты, которых вызвало в Чернигов командование части. Болезнь протекала стремительно.

Как сообщается, парень, по словам его родных, очень хотел отслужить в армии – мечтал стать десантником. Ради этого даже отложил поступление в институт. Призвали его в армию 8 ноября 2010 года, служить отправили в учебную часть "Десна".

С.Дячука похоронили в Краснограде, откуда он родом. В марте ему должно было исполниться 19 лет.

В Черниговском региональном медиа-центре Министерства обороны Украины информацию об этом случае не комментируют.