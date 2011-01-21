Тернополь: из-за гриппа ограничили проведение мероприятий

В Тернополе уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемический порог. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ составляет 67,51 случая на 10 тысяч населения при пороговом показателе 57,6.

По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости возрос на 18,1% тогда как среди детей школьного возраста снизился на 14 % (за минувшую неделю заболели 299 школьников, за эту – 257).

Наблюдается рост заболеваемости лишь среди детей возрастной группы 1-4 лет – на 11,6%. Удельный вес заболевших ОРВИ детей до 14 лет составляет 38,2%.

В целом за неделю госпитализирован 31 больной.

В связи с этим чрезвычайная противоэпидемическая комиссия городского совета ограничила проведение массовых мероприятий в дошкольных заведениях, а также возобновила на территории города масочный режим как меру предэпидемического периода во всех заведениях торговли, в сфере обслуживания, на транспорте и тому подобное.