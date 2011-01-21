Донеччина: от взрыва в школьной котельной погиб кочегар

Сегодня в Донецкой области в результате взрыва в школьной котельной погиб кочегар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК.

«Паровая котельная в школе взорвалась. Человек, скорее всего, заснул, взорвался паровой котел, человек погиб», - сказал он.

Данную информацию подтвердила руководитель Центра пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области Инна СЕДОВА.

По ее словам, в 6.33 утра 21 января в отдельно стоящем здании котельной Новоселовской школы Тельмановского района Донецкой области произошел взрыв котла на твердом топливе.

«В результате взрыва разрушена кровля и стены здания, но пожар не развился», - сказала И.СЕДОВА.

Она уточнила, что тело погибшего кочегара еще не извлечено из-под обломков.

«Сейчас на месте работает оперативная группа МЧС, разбирается завал на месте взрыва», - заключила она.