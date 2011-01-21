Черниговщина: из-за непогоды обесточены три населенных пункта

13:12, 21 января 2011
Новости регионов
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Люди без электричества

В Черниговской области в результате непогоды обесточены три населенных пункта. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

В результате налипания мокрого снега в Корюковском районе повреждена воздушная линия электроснабжения 10 кВ. Без электроснабжения остаются 3 населенных пункта.

Аварийно-восстановительные работы проводят бригады ОАО ЭК "Черниговобленерго".

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