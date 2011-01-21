В Киеве погиб мужчина, переходя дорогу в неустановленном месте

В Киеве на улице Марины Цветаевой погиб мужчина, переходя дорогу в неустановленном месте.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Киева, дорожно-транспортное происшествие произошло 19 января в 17.25. Водитель автомобиля «Skoda Roomster» совершил наезд на пешехода, который пытался перейти дорогу в неустановленном для этого месте. За рулем находился 33-летний водитель, ехавший в направлении ул. О.Бальзака от проспекта Маяковского.

По словам водителя, он поздно увидел пешехода, который неожиданно появился на дороге, пытаясь перейти ее в непредназначенном для этого месте. Во избежание наезда, водитель затормозил, но было поздно. Мужчина, 1950 г. рождения, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, говорится в сообщении.

В целом, по данным УГАИ, на улицах столицы в 2010 году при участии пешеходов произошли 1 тыс. 169 автопроисшествий, что составляет 47,3% от общего количества ДТП с травмированными. Под колесами автомобилей 101 человек погиб и 1 тыс. 137 получили травмы разной степени тяжести.

При этом в УГАИ отметили, что пешеходы попали под колеса автомобилей в подавляющем большинстве случаев из-за того, что переходили дорогу в неположенном месте. Достаточно много - почти 19% от общего количества несчастных случаев – случается из-за неожиданного выхода пешеходов на проезжую часть.