В Луцке на одного жителя города - 69 кг вредных веществ

В Луцке на одного жителя города приходится 69 кг вредных веществ. Общий объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, как от стационарных, так и передвижных источников в прошлом году составлял 14,5 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил начальник городского отдела экологии Борис СОРОКА.

Он также отметил, что в Луцке индекс загрязнения атмосферного (ИЗА) воздуха остается выше среднего в Украине и постоянно растет. В частности, в 2008 году он составлял 9.08, в 2009 - 9.00, в первом полугодии 2010 года - 10.02, при среднем ИЗА по Украине за 2009 год - 8.1.

По словам Б.СОРОКИ, в городе наблюдается рост среднегодовых концентраций пыли, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида и других вредных веществ на предприятиях по производству строительных материалов, на кирпичных и асфальтобетонных заводах. На протяжении 2010 года контролирующими органами (санитарно-эпидемиологической станцией и Гидрометцентром) зафиксированы 659 превышений диоксида азота, 64 - фенола, 87 - формальдегида, превышение оксида углерода зафиксировано в 86 случаях.

Однако самое большое загрязнение атмосферного воздуха в городе происходит от передвижных источников - это автотранспорт, которого, по данным ГАИ, зарегистрировано в городе около 55 тыс. без учета транзита и транспорта, зарегистрированного за пределами города. В городе насчитывается 32 стоянки автомобильного транспорта и 48 гаражных кооперативов с более чем 10 тысяч мест.

Следовательно, в прошлом году автомобильным транспортом в атмосферный воздух выброшены 13,7 тыс. тонн вредных веществ, что составляет 98% общего объема. А в отработанных газах автотранспорта насчитывается свыше 170 вредных компонентов, значительная часть из которых канцерогенные, отметил главный эколог города.

В Луцке насчитывается 83 промышленных предприятия, фирм, 28 автозаправочных станций, 4 склада с горюче-смазочными материалами, 73 коммунальные и 157 ведомственных котельных, которые загрязняют атмосферу и находятся на государственном учете.

201 предприятие, фирмы, организации имеют соответствующие разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух.