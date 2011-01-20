Неизвестные организаторы взрывов в Макеевке требуют 4 млн евро

Неизвестные организаторы взрывов в Макеевке Донецкой области требуют 4 млн. евро.

Об этом “Зеркалу недели” сообщил источник в милиции.

По сообщению сайта издания, в здании, где было выявлено взрывное устройство, найдена записка с текстом: «Достала эта власть. Требуем 4 миллиона евро. Зарядные устройства заложены в других зданиях города».

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Макеевке прогремели два взрыва - возле торгового центра и возле центрального входа в административное здание госпредприятия "Макеевуголь". В результате обоих взрывов пострадавших нет. Вблизи одного из мест взрыва на стене был обнаружен прикрепленный конверт, в котором содержалось требование выплатить крупную сумму денег «от людей, которые известны в Макеевке». В письме также указаны механизмы и порядок передачи денег. Также неизвестные угрожают, что в случае невыполнения требований сегодня в 17.00 в разных местах Макеевки прогремят еще 5 взрывов.