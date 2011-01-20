В Макеевке началась паника

В Макеевке в связи с прогремевшими утром взрывами началась паника. Как сообщают местные СМИ, родители забирают своих детей из детских садов и школ, звонят в учебные заведения с требованием отпустить детей с занятий домой.

Как сообщается, в городе паника, жители перепуганы произошедшими событиями, а также угрозой продолжения серии взрывов.

Как известно, утром в Макеевке прогремели два взрыва один в районе админздания "Макеевугля", второй - в районе торгового центра "Голден Плаза".

Позже возле здания мэрии Макеевки, расположенной в 50-ти метрах от здания "Макеевугля", нашли конверт с угрозами новых взрывов.

СБУ не исключает версию теракта.

ru.tsn.ua