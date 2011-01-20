Министр здравоохранения Крыма написал заявление об отставке

Министр здравоохранения Крыма Сергей Донич написал заявление об отставке.

Об этом сообщил журналистам председатель Совета министров Крыма Василий Джарты.

По словам премьера, министр написал заявление об отставке по собственному желанию сегодня утром. В. Джарты рассказал, что С. Доничу предложена должность главного врача республиканской больницы имени Семашко. Кандидатуру нового министра премьер намерен представить на заседании Совмина 31 января.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года при утверждении нового состава Совмина С. Донич был вновь назначен министром здравоохранения Крыма, которую занимал с 2002 года.

e-crimea.info