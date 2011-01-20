Черниговщина: из-за непогоды обесточены 4 населенных пункта

В Черниговской области в результате непогоды обесточено четыре населенных пункта. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Причиной повреждения воздушной линии электропередач 10 кВ стало намерзание на электропроводах. Без электроснабжения остались четыре населенных пункта в Черниговском районе, а также несколько улиц частного сектора в областном центре.

Аварийно-восстановительные работы проводят бригады ОАО ЭК "Черниговоблэнерго".