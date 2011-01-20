Черниговщина: из-за непогоды обесточены 4 населенных пункта
12:54, 20 января 2011Новости регионов
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Намерзание на электропроводах
В Черниговской области в результате непогоды обесточено четыре населенных пункта. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
Причиной повреждения воздушной линии электропередач 10 кВ стало намерзание на электропроводах. Без электроснабжения остались четыре населенных пункта в Черниговском районе, а также несколько улиц частного сектора в областном центре.
Аварийно-восстановительные работы проводят бригады ОАО ЭК "Черниговоблэнерго".
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