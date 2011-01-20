Самому старому жителю Хмельницкого исполнилось 103 года

Самому старому жителю Хмельницкого Ивану ГРИБУ исполнилось 103 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии, долгожитель принимал участие в Великой Отечественной войне, во время боевых действий был тяжело ранен, вследствие чего получил инвалидность І группы.

Во время войны И.ГРИБ попал в фашистский плен. После побега 6 лет отбыл в ГУЛАГе, впоследствии был реабилитирован за отсутствием состава преступления.

Имеет 76 лет общего трудового стажа в сфере связи.

В браке с женой Неонилой прожил 80 лет. Супруги воспитали двух дочерей. И.ГРИБ имеет четверых внуков и четверых правнуков. Проживает И.ГРИБ с 76-летней дочерью Нилой.