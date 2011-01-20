Волынь: мать задушила своего новорожденного сына

На Волыни тридцатилетняя мать убила новорожденного сына, а потом поехала со старшим сыном в гости к сестре.

Если бы не любознательные сельские женщины, о детоубийстве, скорее всего, так никто бы и не узнал. Они первыми заподозрили неладное, потому что женщина ходила беременной, а потом живот пропал.

В милиции тридцатилетняя Тамара долго все отрицала. И только когда ей предложили медицинский обзор, созналась в содеянном.

Рожала дома самостоятельно, рассказала женщина.

Своему сыну она отвела лишь 15 минут жизни, а потом - задушила.

Василий Саковец - руководитель следственного отдела Шацкого райотдела милиции говорит :" Ребенок родился доношенным, здоровым, жизнеспособным, живым".

Но мать решила иначе. Тело ребенка она завернула в мешок и спрятала в хлеве среди отребья. Говорит, планировала закопать в саду, как только размерзнется земля.

Как осмелилась на убийство, женщина объясняет просто - этого ребенка она не хотела. С отцом она состоит в браке, на данный момент мужчина находится на заработках в России".

Следствие выяснило, что и первого своего сына, рожденного в браке, подозреваемая также не хотела. Планировала оставить в роддоме.

Тогда на том чтобы забрать ребенка настояли родственники. Теперь же суд будет настаивать на лишении матери-убийцы свободы по меньшей мере на 5 лет.

Напомним, в прошлом году на Волыни мать пяти детей задушила своего новорожденного шестого младенца. Женщина перетянула шею ребенка эластичным бинтом и оставила мертвое дитя на мусорнике.