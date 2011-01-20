В Крыму внедрят экстренную помощь по единому номеру "112"

В Крыму, как и в других регионах Украины, будет внедрена система экстренной помощи гражданам по единому телефонному номеру "112".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров АРК, об этом заявил заместитель главы крымского правительства Азиз АБДУЛЛАЕВ по итогам всеукраинского селекторного совещания Министерства жилищно-коммунального хозяйства Украины.

По мнению А.АБДУЛЛАЕВА, новая система даст возможность более эффективно координировать работу экстренных и аварийных служб автономии, оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

"Мы приступаем к выполнению одной из задач Президента, в ближайшее время будет разработан механизм внедрения этой системы, она будет создана в республиканском центре - Симферополе", - сказал заместитель главы крымского правительства.

Как сообщал УНИАН, 12 января 2011 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ создать систему экстренной помощи гражданам по единому телефонному номеру "112".

13 апреля 2010 года Кабмин Украины увеличил финансирование проведения мероприятий к Евро-2012 из средств стабилизационного фонда, в частности, 17 млн. 700 тыс. грн. были выделены на создание и обеспечение функционирования системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру "112".

Единая диспетчерская служба спасения сконцентрирует в себе функции, которые ранее выполняли оперативно-диспетчерские системы служб экстренного реагирования "101", "102", "103", "104".